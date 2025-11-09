齋藤拓実が選ぶ「Bリーグ歴代No.1 PG」は河村勇輝…「一番すごいのはディフェンス」／B MY HERO!

10月14日、Bリーグ応援番組「B MY HERO!」にて名古屋ダイヤモンドドルフィンズの齋藤拓実と今西優斗のインタビュー映像が公開された。その中で、Bリーグ屈指のポイントガードである齋藤が「Bリーグ歴代No.1ポイントガード」として、元横浜ビー・コルセアーズの河村勇輝の名前を挙げた。

◆■「他の小さい選手にはない部分」齋藤が絶賛した河村の“凄み”

「総合的に見て歴代No.1のポイントガードは誰ですか？」という問いに対し、齋藤は「やっぱり、河村勇輝選手じゃないですかね」と即答。得点力やアシスト能力が注目されがちな河村だが、齋藤が最も驚愕しているのは別の部分にあるという。

「何をとっても一流というか…僕が一番すごいと思うのはディフェンスの部分で。僕とほとんど同じぐらいの身長なんですけど、ディフェンスでのポストアップだったりとかも、押し負けない体の強さがあって、海外でも自分より大きい選手を相手に上手に守れている。ミスマッチで相手はついてくると思うんですけど、そこを普通に守っちゃうっていうのが、やっぱり他の小さい選手にはない部分なのかなと思いますね」

自身もリーグを代表する司令塔でありながら、河村のディフェンス能力に最大限のリスペクトを示した齋藤。コート上で激しくマッチアップしたトッププレーヤーだからこそ分かる、河村の真の“凄み”を自身の言葉で解説した。

◆■若き司令塔・今西優斗も齋藤のプレーに「毎日驚きがいっぱい」

このトークは、名古屋DのU22枠選手である今西優斗との対談の中で語られたもの。インタビューの中で「理想のガード像」を問われた今西は、迷いなく先輩の名前を挙げた。

「拓実さんが入るだけでチームの雰囲気が変わるというか、全員がイキイキするのは、ポイントガードとして一番すごいことだと思うので、自分的には拓実さんがポイントガードとしては一番かなと思いますね。」

身近でプレーする齋藤について、「いつも『そこ見えてたんだ』とか『そんなとこまで考えてたんだ』というのがあって、本当に毎日驚きがいっぱいあります」と語った今西。選手間のリスペクトが垣間見える、ファン必聴のインタビューの全編は、バスケットボールキングのYouTubeチャンネルにて視聴可能となっている。

【動画】「拓実さんがPGとしては一番」名古屋D・今西優斗×齋藤拓実 SPインタビュー【B MY HERO!】





