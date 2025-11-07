Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç·è»»¤Ê¤É¤òÃí»ë¡¢£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎÇÈÍð¤ÏÂ³¤¯¤«
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£¶£°£·±ß°Â¤Î£µËü£°£²£·£¶±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô°Â¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬ÆðÄ´¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Î£²ÌÃÊÁ¤ÇÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ò£¶£°£°±ßÄ¶²¡¤·²¼¤²¤¿¡£¤¿¤À¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ£±£²£°£°±ßÄ¶¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸å¾ì¤ËÆþ¤ê²¼¤²½Â¤Ã¤¿¡£¡Ö£µËü±ß³ä¤ì¤Î¿å½à¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤ÎÎ®Æþ¤â¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¤¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë£µ³ä¶¯¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·îÁê¾ì¤ÎÂçÉý¹â¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ä¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ÎÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¼çÎÏ¥Æ¥Ã¥¯³ô¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤ÈÅìµþ»Ô¾ì¤â°ì¶Ë½¸ÃæÁê¾ì¤ÎÈ¿Æ°¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£±£±·î¤ËÆþ¤êÁ°·îÈæ£´¡ó°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÆ±£±¡óÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·è»»È¯É½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¥Ð¥ê¥åー³ô¤ò´Þ¤áÊª¿§ÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô¤¬Áê¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÆ°¸þ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Íè½µ¤ÏÆüÊÆ¤Ç£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î½ÅÍ×¤Ê·è»»È¯É½¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤¬Ãæ´Ö·è»»¤ò¹Ô¤¦¡£ÊÆ¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê£Á£É´ØÏ¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Î³ô²Á¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤êÁ°Ç¯Ëö¤ËÈæ¤ÙÌó£²¡¥£´ÇÜ¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò³ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁ´ÂÎÁê¾ì¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×<6758.T>¤â·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡³¤³°´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï£±£¹Æü¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ËÀè¹Ô¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ç£±£³Æü¤ËÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë·Ù²ü´¶¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ä¥¢¥×¥é¥¤¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£±£°Æü¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè£³£°²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ê£Ã£Ï£Ð£³£°¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥º¥Çー¤ÇºÄ·ô¡¦³°°Ù»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥»ー¥ë¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¤Ê¤ë¡££±£´Æü¤ËÃæ¹ñ£±£°·î¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£²Æü¤Ë¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢£±£³Æü¤Ë¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ãDIS¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ë£±£°·î³«ºÅÊ¬¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ë£±£°·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢£±£²Æü¤Ë£±£°·î¥Þ¥Íー¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢£±£³Æü¤Ë£±£°·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£°Æü¤Ë»°É©ÃÏ½ê<8802.T>¡¢¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È<5801.T>¡¢£±£±Æü¤ËÂçÀ®·úÀß<1801.T>¡¢Àîºê½Å¹©¶È<7012.T>¡¢£±£²Æü¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó<5108.T>¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5020.T>¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹<7936.T>¡¢£±£³Æü¤Ë¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø<1605.T>¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×<4755.T>¡¢£±£´Æü¤Ë»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×<8306.T>¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8316.T>¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<8750.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡££±£´Æü¤Ç·è»»È¯É½¤Ï°ì½ä¤¹¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£´Ëü£¹£µ£°£°～£µËü£±£²£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£±£°·îÁê¾ì¤ÎÂçÉý¹â¤ò±é½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ä¥¢¥É¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤ÎÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¼çÎÏ¥Æ¥Ã¥¯³ô¤¬²¼Íî¤¹¤ë¤ÈÅìµþ»Ô¾ì¤â°ì¶Ë½¸ÃæÁê¾ì¤ÎÈ¿Æ°¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£±£±·î¤ËÆþ¤êÁ°·îÈæ£´¡ó°Â¤ËÂÐ¤·¤Æ£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÏÆ±£±¡óÄøÅÙ¤Î²¼Íî¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·è»»È¯É½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤¯¡¢º£¸å¡¢¥Ð¥ê¥åー³ô¤ò´Þ¤áÊª¿§ÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¨¡¢£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô¤¬Áê¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÆ°¸þ¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£Íè½µ¤ÏÆüÊÆ¤Ç£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢³ô¤Î½ÅÍ×¤Ê·è»»È¯É½¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï£±£±Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤¬Ãæ´Ö·è»»¤ò¹Ô¤¦¡£ÊÆ¥ªー¥×¥ó£Á£É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê£Á£É´ØÏ¢¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë³Ê¹¥¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤Î³ô²Á¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤êÁ°Ç¯Ëö¤ËÈæ¤ÙÌó£²¡¥£´ÇÜ¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ±¼Ò³ô¤ÎÈ¿±þ¤ÏÁ´ÂÎÁê¾ì¤òº¸±¦¤·¤½¤¦¤À¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×<6758.T>¤â·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡³¤³°´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Î¾ÇÅÀ¤Ï£±£¹Æü¤Î¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ãNVDA¡ä¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ËÀè¹Ô¤¹¤ë³Ê¹¥¤Ç£±£³Æü¤ËÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥¢¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º ¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë·Ù²ü´¶¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ä¥¢¥×¥é¥¤¥É¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£±£°Æü¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè£³£°²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ê£Ã£Ï£Ð£³£°¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥º¥Çー¤ÇºÄ·ô¡¦³°°Ù»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¡£Ãæ¹ñ¤ÏÂçµ¬ÌÏ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥»ー¥ë¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¤Ê¤ë¡££±£´Æü¤ËÃæ¹ñ£±£°·î¾®ÇäÇä¾å¹â¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£²Æü¤Ë¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º ¡¢£±£³Æü¤Ë¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ãDIS¡ä¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢£±£°Æü¤Ë£±£°·î³«ºÅÊ¬¤ÎÆü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Î¡Ö¼ç¤Ê°Õ¸«¡×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡££±£±Æü¤Ë£±£°·î·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ãーÄ´ºº¡¢£±£²Æü¤Ë£±£°·î¥Þ¥Íー¥¹¥È¥Ã¥¯¡¢£±£³Æü¤Ë£±£°·î¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££±£°Æü¤Ë»°É©ÃÏ½ê<8802.T>¡¢¸Å²ÏÅÅµ¤¹©¶È<5801.T>¡¢£±£±Æü¤ËÂçÀ®·úÀß<1801.T>¡¢Àîºê½Å¹©¶È<7012.T>¡¢£±£²Æü¤Ë¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó<5108.T>¡¢£Å£Î£Å£Ï£Ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<5020.T>¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹<7936.T>¡¢£±£³Æü¤Ë¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<285A.T>¡¢£É£Î£Ð£Å£Ø<1605.T>¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×<4755.T>¡¢£±£´Æü¤Ë»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×<8306.T>¡¢»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×<8316.T>¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<8750.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡££±£´Æü¤Ç·è»»È¯É½¤Ï°ì½ä¤¹¤ë¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï£´Ëü£¹£µ£°£°～£µËü£±£²£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS