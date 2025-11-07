伝説の糸巻き級にソフト!? 現代技術で蘇った、ダンロップ『ROYAL MAXFLI』の2025年モデル、11月7日デビュー
ダンロップスポーツマーケティングが、昔懐かしい響きの『ROYAL MAXFLI』の2025年モデルを本日発売した。かつての糸巻きバラタボールが登場したのは1980年代半ば。約40年の時を経て、当時の究極のソフトフィーリングを現代のウレタンカバー技術で再現した、一部の販売店のみで展開されるプレミアムボールだ。
【画像】『黒』がこちら。ボール単体のデザインはこんな感じ
赤と黒の2色展開でいずれもウレタンカバー3ピースで、スピンコントロールを重視しつつ飛距離も追求した設計が魅力で、価格は1ダース税抜き6,300円。スピン系でも特にソフトな打感を求める人に最適で、1Wでは低スピンで飛ばせるとか。ターゲットは平均スコア80〜90台のゴルファーだ。 『赤』の方がコンプレッションが低く、ヘッドスピード35〜42m/sと遅めの人向け。『黒』はそれより速い38〜45m/sのゴルファー向けだが、コンプレッションは『Z-STAR』より低めになる。寒くなり、硬いスピン系ボールを苦手に感じている人は要注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
伝説の糸巻き級にソフト!? 現代技術で蘇った、ダンロップ『ROYAL MAXFLI』の2025年モデル、11月7日デビュー
飛ぶ×止まる×ソフトなディスタンス系！ ダンロップ『XXIO HYPER RD』ボール、11月7日デビュー
好評につき第二弾！ キャスコ『KIRA★STAR×サンリオキャラクターズ』、10月10日デビュー
高初速・ハイスピン！ウイルソンのスピン系『STAFF MODEL / 同X』ボール、6月13日デビュー
かわいさだけじゃなく、軽くて飛ぶ女性用ボール！キャスコ『KIRA Candy』、9月19日デビュー
【画像】『黒』がこちら。ボール単体のデザインはこんな感じ
赤と黒の2色展開でいずれもウレタンカバー3ピースで、スピンコントロールを重視しつつ飛距離も追求した設計が魅力で、価格は1ダース税抜き6,300円。スピン系でも特にソフトな打感を求める人に最適で、1Wでは低スピンで飛ばせるとか。ターゲットは平均スコア80〜90台のゴルファーだ。 『赤』の方がコンプレッションが低く、ヘッドスピード35〜42m/sと遅めの人向け。『黒』はそれより速い38〜45m/sのゴルファー向けだが、コンプレッションは『Z-STAR』より低めになる。寒くなり、硬いスピン系ボールを苦手に感じている人は要注目だ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
伝説の糸巻き級にソフト!? 現代技術で蘇った、ダンロップ『ROYAL MAXFLI』の2025年モデル、11月7日デビュー
飛ぶ×止まる×ソフトなディスタンス系！ ダンロップ『XXIO HYPER RD』ボール、11月7日デビュー
好評につき第二弾！ キャスコ『KIRA★STAR×サンリオキャラクターズ』、10月10日デビュー
高初速・ハイスピン！ウイルソンのスピン系『STAFF MODEL / 同X』ボール、6月13日デビュー
かわいさだけじゃなく、軽くて飛ぶ女性用ボール！キャスコ『KIRA Candy』、9月19日デビュー