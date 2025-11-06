シャープは、スマートフォン「AQUOS sense10」を、2025年11月13日に各通信会社から発売するほか、SIMフリーモデルも用意する。

ファッションから着想を得た6カラーをラインアップ

高性能SoC（システム・オン・チップ）「Snapdragon 7s Gen 3 Mobile Platform」を搭載し、ゲームや動画に加え、AI（人工知能）機能もなめらかで快適な使い心地を実現した。

省電力の約6.1型フルHD+（2340×1080ドット）「Pro IGZO OLEDディスプレイ」と、5000mAhバッテリーの組み合わせにより、長時間の使用が可能だ。

カメラは、ハイエンドモデル「AQUOS R10」にも実装のAIによる補正機能を備える。映り込んだ影をAIが自動で消去する機能が進化したほか、ガラスなどを隔てた撮影時の反射を抑える「ショーケースモード」を新搭載した。

AI画像合成処理技術にも対応し、「ズーム」「ナイトモード」撮影時もディテールを忠実に再現できる。いずれも約5030万画素の標準/広角の2眼カメラを背面に、約3200万画素カメラを前面に装備する。

自分の声を登録すると、AIが周囲の声や雑音を識別してカットする「Vocalist（ボーカリスト）」を実装する。

OSは「Android 16」をプレインストールする。メモリーは6GB/8GB、内蔵ストレージは128GB/256GB。「おサイフケータイ」などの機能を備える。

カラーはファッションから着想を得たというデニムネイビー、カーキグリーン、ペールピンク、ペールミント、フルブラック、ライトシルバーの6色。