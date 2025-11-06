11月4日、3人組バンドグループ・Mrs. GREEN APPLE（ミセス）のギタリスト・若井滉斗（ひろと）が、9人組ガールズグループ・NiziUのメンバー・NINAとの熱愛を報じられた。

若井は2025年3月に「FRIDAYデジタル」で、グラビアアイドル・未梨（みり）一花との交際が伝えられたばかり。同時期の交際だった可能性も指摘され、ネット上では“二股疑惑”が噴出している。

「報道を受け、NiziUをマネジメントするソニー・ミュージックレーベルズは『最近ギターをきっかけに仲良くなったのは事実です。あくまでも尊敬し合う先輩・後輩の関係です』とコメントしました。一方、若井さんの所属事務所は『事実と異なる項目もございましたが、基本的にプライベートは本人に任せております』とするに留め、真相は明らかになっていません」（芸能記者）

Xでも冷ややかな声が目立つ。

《まーーーーた二股かよ》

《Mステの時も付き合ってたのかな…》

若井はミセスの中心メンバーとして活動。バンドの活動区分である『フェーズ2』を終了し、1月1日から新たな『フェーズ3』へ移行することを発表したばかりだ。さらに『テレビ×ミセス』（TBS系）など冠番組への出演や、ディズニーとのコラボレーションでも注目を集めるなど、音楽業界を代表する存在となっている。

一方、NINAは2020年、ソニー・ミュージックと韓国のJYPエンターテインメントによる日韓合同オーディション番組『Nizi Project』で合格し、NiziUのメンバーに。グループはデジタルミニアルバム『Make you happy』で2020年にプレデビューを果たし、以降は2022年発売の『Step and a step』などヒット曲を連発している。

「NiziUの所属するJYPエンターテインメントでは、デビュー後3年間は恋愛禁止とされていますが、現在はデビューから5年が経過しており恋愛自体は自由な状態です。ですが、かりに同時期に別の女性と交際していたとすれば、NINAさんも心を痛めていると思います。また、ミセスのメンバー・大森元貴さんが2025年5月にNiziUの楽曲『AlwayS』をプロデュースしたこともありますので、その関係を心配する声もあがっています」（前出・芸能記者）

芸能界では、昨今、二股疑惑報道が多いと語るのはスポーツ紙記者だ。

「2025年10月にも、バレーボール選手・高橋藍さんや、JO1の大平祥生さんの二股報道が『文春オンライン』で取り上げられました。SNSが発達したいまは、複数の相手との関係がすぐ露見します。とくに“誠実さ”を売りにしているアーティストやアイドルの場合、ダメージは大きいです。なにより、今回の反応からも分かるとおり、やはりあきれる人が多いです」

ファンの信頼だけは、裏切らないでもらいたいところだ。