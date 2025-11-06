米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が5日（日本時間6日）、ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指す西武・高橋光成投手（28）の紹介記事を掲載した。

高橋をめぐっては日本時間5日に西武がポスティングシステムの利用を容認し、手続きを開始すると発表。これを受け、同サイトがNPBでの成績などを紹介した。

今季24試合で8勝9敗、防御率3・04だった高橋について「堅実な成績を残した」とした一方で、「148イニングの登板で三振率はわずか14.3%にとどまった」と三振率の低さを指摘。昨オフ、中日からポスティングシステムを使ってナショナルズと2年350万ドルの契約を結んだ小笠原慎之介のNPB最後のシーズンとなった24年と「それほど変わらない」と評した。ただ、小笠原がメジャー1年目に苦戦したことにも触れ「だからといって高橋が彼の後を追うわけでない」とも記した。

その上で、メジャーでは先発ローテーションの最終枠、もしくは先発、救援どちらでも起用可能な「スイングマン」という位置付けになると予想し「比較的少額の複数年契約にとどまる可能性が高い」と記した。