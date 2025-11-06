5年ぶりの復帰である。

巨人が助っ人左腕ケイ争奪戦に殴り込み…メジャー含む“四つ巴”のマネーゲーム勃発へ

巨人は4日、来季の二軍監督に前DeNA野手コーチの石井琢朗氏（55）が就任すると発表した。

現役時代は横浜（現DeNA）でマシンガン打線のリードオフマンとして活躍し、通算2432安打、358盗塁をマーク。引退後は2021年まで2年間、巨人の一軍野手総合コーチを務めた。今季は3位に沈み、桑田二軍監督が退団となるなど、コーチ陣の刷新が行われる中、広島、ヤクルト、DeNAでの指導歴も持ち、選手育成に定評のある石井氏に白羽の矢が立った。

この日はジャイアンツタウンスタジアムで「一軍が勝つための戦力に、どれだけ選手を輩出していけるかが二軍の使命だと思っている」と挨拶した。

2013年からの広島一軍コーチ時代に、丸や菊池のレギュラー定着に貢献。同時期に二塁手・菊池に遊撃への転向プランが持ち上がった際には、ストップをかけた。

さる球界関係者がこう言った。

「DeNAでは煙たがられていた」

「菊池は秋のキャンプで遊撃の練習に取り組んだが、当時の石井内野守備走塁コーチが野村謙二郎監督に『ピボットプレーが球界でダントツ速い。肩が強い選手は遊撃より二塁』と進言して断念させた。『ピボット』とは併殺の際にカバーに入った二塁ベースから一塁へ送球するプレー。止まって投げるため、日本人の二塁手は送球が緩くなりがちだが、菊池は捕球から送球までが速く強肩なので、矢のような送球ができる。菊池は『分析力がすごい。石井さんがコーチになって内野守備が堅くなった』と感銘を受けていました」

一方、自分の考えを持っているだけに、頑固な一面もある。

「相手が監督だろうが、球団だろうが、自身の意見を物申すコーチだけに、巨人では全権の原前監督とぶつかり、練習メニューまで球団が決めるDeNAでは『勉強しなくては東大に入れないように、練習しなきゃうまくなれない』とフロントに直訴して球団とぶつかった。昨年は日本一になったにもかかわらず、今季は主に二軍担当だったことでも、煙たがられていたことが分かります。厳しくやりたい阿部監督とはウマが合いそうですが……」（同）

イースタン優勝という“結果”を出した桑田二軍監督を切ってまで呼び戻しただけに、ファンもシビアな視線を向けている。

◇ ◇ ◇

そんな巨人の来季組閣について、「問題はオフェンスとバッテリー部門」とは巨人OB。打撃コーチに対し「指導力うんぬんの前にコミュニケーションの問題」、投手コーチには「能力に疑問符が付いている」とバッサリやっていた。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。