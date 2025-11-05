話題の新店5軒をまとめて紹介！ 人気パティスリーが手掛けるドーナツ店から「鳥しきICHIMON」の新店まで
先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。
週刊New Open News
注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました！ まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。
1. MOON FOREST（東京・麻布十番）
2025年9月、麻布十番駅から徒歩1分という好立地に、洗練されたモダンな香港料理レストラン「MOON FOREST（ムーンフォレスト）」がオープンしました。
＜店舗情報＞
◆MOON FOREST
住所 : 東京都港区東麻布3-5-9 THE GALA TOWER AZABU 6F
TEL : 050-5596-8408
2. SAMAA_（東京・三軒茶屋）
食・空間・カルチャーを融合させた体験型のコーヒーブランド、その初店舗として2025年10月、三軒茶屋に「SAMAA_（サマア）」がオープン。「BLUE BOTTLE COFFEE」で10年以上経験を積んだ村上雄一氏が代表を務め、同じくブルーボトルコーヒーの元トレーナーで抽出家の藤岡響氏がコーヒーの監修を務めています。
＜店舗情報＞
◆SAMAA_
住所 : 東京都世田谷区上馬1-33-7
TEL : 不明の為情報お待ちしております
3. UN DONUT（東京・清澄白河）
2025年8月、清澄白河駅B2出口から徒歩約3分のところにドーナツショップ「UN DONUT（アンドーナツ）」がオープンしました。2016年10月に開業した清澄白河のパティスリー「EN VEDETTE（アン ヴデット）」の森大祐氏がオーナーパティシエを務めています。
＜店舗情報＞
◆UN DONUT
住所 : 東京都江東区白河2-6-11
TEL : 不明の為情報お待ちしております
4. Pebble Hiroo Terrace（東京・広尾）
2025年8月、広尾駅から徒歩3分の場所に、カリフォルニアの日だまりを感じるオールデイブランチレストラン「Pebble Hiroo Terrace」が誕生しました。
＜店舗情報＞
◆Pebble Hiroo Terrace
住所 : 東京都渋谷区広尾4-1-11 ガーデンヒルズ
TEL : 03-6427-7920
5. 原宿 とりまち（東京・明治神宮前）
“予約困難店”として知られる焼鳥の名店・目黒「鳥しき」。その店主・池川義輝氏を筆頭に結成され、国内外に14店舗を展開する「鳥しきICHIMON」が手掛ける焼鳥ブランドの新店舗「原宿 とりまち」が、2025年9月、原宿にオープンしました。
＜店舗情報＞
◆原宿 とりまち
住所 : 東京都渋谷区神宮前4-28-4 アレスガーデン表参道 1F
TEL : 050-5596-7306
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
https://www.instagram.com/tabelog/
文：食べログマガジン編集部The post 話題の新店5軒をまとめて紹介！ 人気パティスリーが手掛けるドーナツ店から「鳥しきICHIMON」の新店まで first appeared on 食べログマガジン.