¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡Ö¸½ÂåÌîµå¤Î¾ÝÄ§¡×¡¡NY¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êú¤¯´íµ¡´¶¡ÖÃæ³Ë¤Ï·òºß¡×¡ÖÂçÊªÊä¶¯¤â¤Û¤Ü¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×
³ÍÆÀ¤·¤¿ÂçÊª¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤ß¤À(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Ç¤¢¤ê21À¤µª¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£°ìºòÇ¯¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³ÍÆÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅêÂÇ¤ÇÂçÊªÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤ÊÀïÎÏ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡¤¹¤Ç¤ËÁª¼ê¤«¤é¤â¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö3Ï¢ÇÆ¡×¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀª¤¤¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ã£À®¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¶¼é¤Ç¼´¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÜÀï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤·¤Ö¤È¤¤Àï¤¤¤â±é¤¸¤¿¡£Áª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤Ö¤ê¤â¼¨¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢Íèµ¨¤âÄºÅÀ¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¸½ºß¡¢¤½¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤´Ø¿´¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Øheavy¡Ù¤¬Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤òÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ï¸½ÂåÌîµå¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ï¡¢MLB¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÁØ¤Î¸ü¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¸Ø¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢1998Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Ã£À®¤·¤¿3Ï¢ÇÆ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë°Î¶È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦É¾È½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£Ãæ³Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï·òºß¤Ç¡¢°éÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËºÍÇ½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÂçÊªÊä¶¯¤â¤Û¤Ü¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¹â¤µ¤â¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÃÏ¸µµåÃÄ¤Î¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ØÅú¤¨¤è¤ê¤âµ¿Ìä¡Ù¤¬Â¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£º£µ¨¤âÄºÅÀ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ø¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥°¥ê¥·¥ã¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ÎFAµî½¢¤Ê¤É¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ò»Ù¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¡ÈÍ£°ì¤Î´õË¾¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÂ¸ºß¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2026Ç¯¤³¤½¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È²¦Ä«¡É¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤ë¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍèµ¨°Ê¹ß¡¢Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤À¤±¿©¤¤²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¡£ÀïÎÏº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¤Î³ÆµåÃÄ¤Îº£¥ª¥Õ¤Ç¤ÎÆ°¤¤â¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]