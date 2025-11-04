10月30日、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博がアメーバオフィシャルブログを更新。1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの「アンパンマンミュージアム」デビューを報告し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】キャラクターに囲まれた親子SHOTなども公開

東はこの日、「アンパンマンミュージアム！」と題してブログを更新。「もか様 アンパンマンミュージアムデビュー！」と綴り、次女と一緒に“アンパンマンミュージアム”を訪れたことを報告した。

続けて、「やっと連れて来れた」「アンパンマン うた様もそうだった 必ず通る道よね」と振り返りながら、巨大なアンパンマン像の前で撮影した次女との2ショットや、キャラクターが並ぶフォトスポットでの抱っこショット、施設を楽しむ次女の姿などを複数枚公開。

さらに、「大興奮！」「順番待ちから釘づけ」「たまらんね〜」「あっちこっちで大はしゃぎ」と、次女の無邪気な姿に目を細める父親としての一面を覗かせながら、「また連れてこ〜！」とブログを締めくくった。

東はタレントの安めぐみと、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。