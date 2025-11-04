◇東日本実業団駅伝(3日、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場及び公園内特設周回コース 7区間:74.6キロ)

来年1月1日のニューイヤー駅伝の出場権をかけた東日本実業団駅伝が行われ、ロジスティードが初優勝を飾りました。

3区の四釜峻佑選手が区間賞の走りで8位から一気に首位を奪取。最終7区はこの春に國學院大學を卒業した平林清澄選手がリードをしっかり守り抜き、初の栄冠となりました。

平林選手は最後のトラックに入ると、帽子を取り絶叫。ガッツポーズでフィニッシュテープを切りました。レース後、「本当にドキドキでした。駅伝デビュー戦一発目が50秒差の先頭で来るとなかなか想像していなくて、先輩たちや前を走った走者の皆さんの走りのおかげで気持ちよく“ごっつぁんゴール”を決めさせてもらいました」と笑顔。続けて、「ニューイヤーでも結果が残せるようにまた頑張っていきたい」と意気込みました。

2位にはGMOインターネットグループ、3位にはSUBARUがフィニッシュ。青山学院大学の5区山上りで活躍した神野大地選手が監督を務めるM＆Aベストパートナーズも6位でニューイヤー駅伝の切符。今大会で13位のNDソフトまでニューイヤー駅伝出場を決めています。