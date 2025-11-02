¼ì·®ÂÇ¤â¡Ö¿À¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÈô¤ó¤ÀÜü¡¡¶ì¤·¤ß¤òÃÎ¤ëÌ¾¼ê¥¸¡¼¥¿¡¼¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡È¸ÀÍÕ¡É¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡×
¿¼¹ï¤ÊÉÔ¿¶¤ËÇº¤ß¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥Ä(C)Getty Images
¡¡°ÂÅÈ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬¶ì¤·¤ß¤Î¿¼¹ï¤µ¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ëµ®½Å¤Ê¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤À¡£»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤ÇÆ±¥·¥ê¡¼¥ºÂÇÎ¨.130¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË¤Ï¡¢3²óÉ½¤Ë·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÔÄ´¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬4ÈÖ¤Î»Å»ö¡ª2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2ÈÖ¤«¤é3ÈÖ¡¢¤½¤·¤Æ4ÈÖ¤Ø¤ÈÂÇ½ç¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡£¼«¤é¡Ö¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¤À¡£Ã±½ã¤ËÅØÎÏÉÔÂ¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿34ºÐ¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂç°ìÈÖ¤Ç¼ì·®ÂÇ¤òÊü¤Ä¡£1ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿3²óÆó»à2¡¢3ÎÝ¤È¤¤¤¦Àä¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡¢Áê¼ê¥¨¡¼¥¹¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ËÅê¤¸¤é¤ì¤¿154¥¥í¤Î4¥·¡¼¥à¤ò¶¯¿¶¡£¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°ú¤ÃÃ¡¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»°Í·´Ö¤òÈ´¤±¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÀÌÛ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢²ñ¿´¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¡£¤½¤Î´é¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë34ºÐ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÈÖÁÈ¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î²¶¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯¤Ï¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£º£ÆüÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤â²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿À¤Î¤ª¤«¤²¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÇÏª¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤«¡£¤Þ¤ºÂè°ì¤Ë¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏ³¤é¤¹¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È²òÀâ¤À¤Ã¤¿¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë5ÅÙ¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡£¤¤¤¤¤«¤¤¡© ·¯¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¹¶·â¤Ç¤ÎÌò³ä¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ËÍ··â¼ê¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤â¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÌ¾¼ê¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÈ¿±þ¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]