3年連続の1位

経済誌「フォーブス」が10月16日、サッカー選手の長者番付を発表した。

【写真を見る】40歳とは思えない！ 420億円稼ぐ「ロナウド」の“バキバキ腹筋”

トップはポルトガル代表FWのクリスティアーノ・ロナウド（40）。ここ10年で6度目の栄誉である。所属するサウジアラビアリーグのアルナスルから2億3000万ドル（約345億円）の給与を得ている他、スポンサー料などピッチ外での収入が5000万ドル（約75億円）に上り、総年収は2億8000万ドル（約420億円）に達するという。

ちなみに、同誌が5月に発表したアスリート全体の長者番付でも3年連続5回目の1位を飾っている。

不惑の男のキャリアはとうにピークが過ぎている。欧州でないのでそのプレーが全世界に逐一伝えられることもない。なのになぜかくも人気を維持できるのか。

フォロワー数世界一

スポーツライターによると、

「サウジに関わることでオイルマネーの恩恵を受けているというのもありますが、インスタグラムでの発信が大きいのでは？」

そのフォロワー数は6億6000万人で、世界一を誇る。

「長身でスタイルが良い上、ハンサムですからね。イニシャルと背番号を組み合わせた〈CR7〉というブランドを立ち上げ、自らビジネスにも乗り出しています」

8日には、金融情報サービス「ブルームバーグ」が、〈ロナウドの純資産が14億ドルに到達。サッカー選手史上初のビリオネアに〉と報じている。

どちらの金額も、あまりに大き過ぎてピンとこないのだが……。

「日本代表はアディダスと8年契約を結び、その金額は推定で年間20億円。一方のクリロナは、生涯契約を結ぶナイキから年間1800万ドル（約27億円）受け取っているとされる。つまり、日本代表が束になっても彼一人に到底かなわない」

もはやため息しか出ない。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載