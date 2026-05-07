BTSのJUNG KOOK（ジョングク、28）が、米国小学校の教育書教科書の主人公に選ばれた。米国の教育出版社キャップストーンが、子どもたちに最も大きな影響力を持ち、ロールモデルとなり得る人物を選ぶもの。楽しく情報を得られるように作られた教育書「ブレインキャンディブックス」の2026年シリーズの主役として抜てきした。K−POPアイコンの域を超え、ロールモデルとなった。これまでテイラー・スウィフト、アリアナ・グランデ、ビ