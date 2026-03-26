アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの息子であるクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアが、レアル・マドリードの下部組織のトレーニングに参加している。スポーツメディア『ESPN』が伝えている。現在15歳のC・ロナウド・ジュニアは、偉大なる父の背中を追って、レアル・マドリードやユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッドのアカデミーなどで活躍し、現在は父の所属するアル・ナスルの下