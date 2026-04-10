サウジ・プロリーグ第28節、アル・フェイハとアル・アハリの一戦は1-1のドローに終わった。アル・アハリはこれで勝ち点66の3位。首位アル・ナスルは1試合少ない状態で勝ち点70となっており、アル・アハリはかなり後れをとることになった。しかし選手たちは審判団のジャッジに納得がいかないようだ。この試合ではボックス内のハンドによってPKの可能性があると思われたシーンが複数あったが、オンフィールドレビューの結果PKは与え