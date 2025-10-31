【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日/甲子園球場）

【映像】阪神・佐藤輝、神打撃→投手に“異変”

10月30日に行われた日本シリーズ第5戦、阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスの一戦で、阪神の主砲・佐藤輝明が放った技アリのタイムリーが話題となっている。

阪神1点のリードで迎えた5回裏・阪神の攻撃、2死一、二塁の場面で打席に立った4番・佐藤は、マウンド上の2番手・ヘルナンデスに対して積極的に振っていき、3球でカウント1-2と追い込まれるも、そこから粘り、カウント2-2で迎えた7球目、ヘルナンデスが投じた真ん中やや内寄りのストレートを一閃。しっかりと呼び込みつつ、振り払うように放った打球は、快音を響かせながら低い弾道でヘルナンデスの頭上を飛び越え、そのままセンター前に落ちる一打に。勝負球を打たれたヘルナンデスは驚いた様子で打球を振り返り、悔しさを滲ませた表情をすることになった。

追い込まれながらも、誘い球に乗らずに粘り、キッチリと走者を還すバッティングを見せた佐藤に、この日、ABEMAの中継で解説をつとめていた糸井嘉男氏は「すごい！これですよ」と大絶賛。同じく西岡剛氏も「僕ら野球をしてる身からするとこの打席、打たないだろうなっていう確率の方が高かったんですけど（打った）」「タイミング合わせましたよね。強振せずに。やっぱすごいなぁ…」と称賛する形でコメント。また、ファンからは「ヤバすぎる」「よく打ったな」「なんで打てた？」「去年までなら三振しとったやろ」「追い込まれてこれはスゴい」「スライダーだったらダメだったかも」「なぜ真っ直ぐ？」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季の佐藤は139試合に出場し、打率.277、本塁打40、打点102、OPS.924といずれもキャリアハイをマークする活躍で、“虎の四番”として本格覚醒。日本シリーズという大一番でも気負いすぎることなく結果を出す、そんな佐藤の成長ぶりが垣間見られる場面であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）