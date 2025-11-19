「問題集はただ解くだけ」は間違い？偏差値70の壁を越えられない人の致命的な勉強法
塾講師ヒラ氏が「【10年の結論】偏差値70しかやっていない究極の薄い問題集の極め方を全公開します。」を公開。多くの受験生が陥りがちな、問題集をただ解くだけの勉強法では偏差値70の壁は越えられないと指摘し、トップ層だけが実践しているという薄い問題集を完璧に極めるための具体的な3ステップを解説した。ヒラ氏はまず、問題集をただ解く行為は、やればやるほど合格から遠ざかる「不合格ルート」につながる可能性があると警鐘を鳴らす。その原因は、多くの人が「問題集の使い方を致命的に間違っている」ことにあると指摘した。偏差値70を超える生徒は、問題集を解いて一喜一憂するのではなく、「できない問題をゼロにする仕組み」を構築しているという。
そのための究極のメソッドは3つのステップで構成されると、ヒラ氏は説明する。最初のステップは「一掃して仕分ける」こと。時間を計り、まずは一冊全ての問題を一気に解き通し、間違えた問題番号に印をつける作業に徹する。これにより、自分が「できない問題」だけが明確になるという。
次のステップは「脳内保存する」。間違えた問題とその解説を見比べ、「どこで間違えたのか」「どの解き方ができなかったのか」を分析する。そして、その原因となったポイントや解法を、あたかも暗記するかのように脳にインプットしていく。この際、口に出して説明したり、ノートに書き出したりして覚えるのが効果的だと氏は語った。最後のステップは「短時間高回転させる」こと。間違えた問題だけを対象に、単語カードをめくるような感覚で「問題を見て、解法を思い出す」という作業を高速で繰り返す。これにより、短時間で圧倒的な回数をこなし、知識を完璧に定着させることができると解説した。
この3ステップは、もはや「勉強」ではなく、感情を排して淡々と仕組みを回す「作業」であるとヒラ氏は語る。この方法を実践すれば、勉強に対する考え方が180度変わるだろう。試してみてはいかがだろうか。
