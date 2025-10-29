◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 ソフトバンク3-2阪神(29日、甲子園球場)

阪神がソフトバンクに接戦で敗れ、日本シリーズの成績が1勝3敗となりました。

先発の郄橋遥人投手は初回を三者凡退に抑える立ち上がり。しかし2回先頭の山川穂高選手に先制のソロホームランを許すと、その後も毎回ランナーを背負う苦しい展開。3回は1アウト1塁2塁でファーストゴロと三振、4回も1アウト1塁2塁とされましたが内野ゴロダブルプレーで無失点で切り抜けます。

5回は1アウト満塁のピンチを作ると、このとき周東佑京選手の打球が左肘付近に直撃し、郄橋投手は負傷交代。代わった畠世周投手が犠牲フライを打たれ2点目を失います。さらに6回には桐敷拓馬投手が登板しましたが、2アウト2塁で代打・近藤健介選手のタイムリーで3点目を奪われました。

打撃陣は2回3回と得点圏にランナーを置きますが得点できず、6回のウラには先頭の森下翔太選手がヒットで出塁しランナー2塁を作りましたが、無得点に終わります。

それでも8回、先頭の近本光司選手がヒットで出塁、続く中野拓夢選手がフォアボールを選び1塁2塁を作ります。1アウト後、4番・佐藤輝明選手に打席がまわると3ボールからアウトコースの球をはじき返し1点を返します。さらに1塁3塁で大山悠輔選手のセカンドゴロの間にランナーがホームインし、2-3の1点差に迫りました。

9回は石井大智投手が無失点で終わらせ流れを作りますが、そのウラの攻撃でソフトバンク抑えの杉山一樹投手を崩せず先頭がショートフライ。8番・小幡竜平選手は好守に阻まれファーストゴロ、続く代打の木浪聖也選手はセカンドゴロとなり2-3で敗れました。