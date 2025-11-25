2025年プロ野球ペナントレース表彰選手の両リーグベストナインが25日、発表された。セ・リーグは優勝した阪神勢が9人中、実に7人を占めた。村上頌樹投手、坂本誠志郎捕手のバッテリーをはじめ、大山悠輔内野手、中野拓夢内野手、佐藤輝明内野手、森下翔太外野手、近本光司外野手が選出。同一チームから7選手が受賞するのは1953年の巨人以来72年ぶりのリーグ最多タイ記録となった。阪神以外からは遊撃手の泉口友汰（巨人）が