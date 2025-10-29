青山商事は、季節の変わり目から本格的な冬まで長期的に活躍する、1着でマルチに着回しができるトレンチコートを10月28日から「洋服の青山」主要100店およびオンラインストアで発売する。

昨今の節約志向や、サステナブルな消費傾向がある中で、ファッションにおいても“無駄なものは買いたくない”といった意識に変化しつつある。しかしながら、“オシャレはしたい”“少ないアイテムで多くのスタイルを楽しみたい”といった声が多く、着回しアイテムへの需要は高まっている。特に秋冬のアウターはかさばりやすく、収納スペースの限られた都市部での暮らしでは、数を持つことが課題とされるアイテムとなっている。そこで、1着で多様な着こなしができるコスパ・スぺパ（「スペースパフォーマンス」の略。限られた空間をいかに効率的かつ効果的に活用できるかを示す言葉）に優れた「マルチウェイコート」を企画した。同企画は、店舗で働くスタッフが日々の営業中に感じることや消費者の声を基に提案した商品となっている。

今回発売するアイテムは、トレンチコートとしてはもちろんのこと、シーンや気温に合わせてショートジャケット・ジレとしても着回しが可能。ショートジャケットはウエストが見える程度の丈感にしているため、ボトムスとのバランスが取りやすく脚長効果が期待できる。ジレは程よい肉感のある生地に加えて、温かさを感じやすい背中部分に、保温機能のある中綿を使用することで、一枚でも快適に着用できる。それぞれ単品使いもしやすく、外出時やランチの際にも気軽に羽織れるほか、朝晩の寒暖差や気温の変化にも対応するため長期間で活躍するアイテムとなっている。

［小売価格］3万2890円（税込）

［発売日］10月28日（火）

青山商事＝https://www.aoyama-syouji.co.jp