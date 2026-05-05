お出かけの気分を高めてくれそうな可愛らしい小物は、バッグのアクセントとしても重宝しそうです。【Francfranc（フランフラン）】には、見た目の華やかさだけでなく、実用性も兼ね備えた雑貨が揃っています。今回は、バッグにつけられるフランフランのオシャレ雑貨をご紹介します。 身だしなみを整えるのに役立つ大きめチャーム 最初にご紹介するのは、「セレーナ ミラー & ブラシ付 ハー