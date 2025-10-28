外為サマリー：一時１５１円７０銭台に軟化、前日の日米財務相会談での米側の声明公表で 外為サマリー：一時１５１円７０銭台に軟化、前日の日米財務相会談での米側の声明公表で

２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５１円９１銭前後と前日午後５時時点に比べ１円１１銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７７円１８銭前後と同６２銭程度のユーロ安・円高で推移している。



前日のニューヨーク市場で米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが入った。２８日午前は日本の輸出企業によるドル売り・円買い観測も広がり、ドル円相場を押し下げた。この日は高市早苗首相とトランプ米大統領が首脳会談に臨んだが、為替相場の反応は限られた。一方、米財務省が前日の日米首脳会談に関する声明文を発表。会談のなかでベッセント米財務長官が、アベノミクスの導入から１２年が経ち、状況は大きく変化していることから、期待インフレの安定化と為替レートの過度な変動を抑制するうえで、健全な金融政策の策定とコミュニケーションが重要な役割を持つと強調したという。対ドルでの円の更なる下落をベッセント財務長官は容認していないとの見方があって、ドル売り・円買いを後押しする要因となった。ドル円は一時１５１円７０銭台まで下落した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６６４ドル前後と同０．００４５ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS