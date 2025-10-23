新たなパートナーと半同棲状態にあることがわかった女優の安達祐実（44）。お相手のNHK局員のA氏は彼女と同年代で、ほぼ毎朝のように安達が勤務先まで車で送迎するほど親密な関係を築いていた。安達は現在、生まれ育った下町を離れ、都内の閑静な住宅街でA氏と小学生の長男の3人で暮らしている。

【写真】〈絶縁騒動後も写真を投稿〉母・有里さんと安達祐実のツーショット、白昼に安達祐実の腰をガッツリ掴むグラサン新恋人。個性的な白Tカップルコーデで“密着”デート

一方、実母・有里さん（68）は娘や孫と生活している新恋人をどう受け止めているのだろうか──。"ステージママ"として安達を天才子役に育て上げ、「一卵性母娘」とまで言われた2人は、これまで幾度となくマスコミを中心にその親子関係が取り沙汰されてきた。

和解と決裂を繰り返し、付かず離れずの距離を保ってきた親子だったが……昨年1月、絶縁報道で世間を驚かせた。スポーツ紙記者が語る。

「安達さんが代理人弁護士を通して母の有里さんに内容証明を送付していたことを、『週刊文春』が報じました。プライバシーの侵害や名誉毀損等が行われた場合は、直ちに刑事告訴と損害賠償訴訟を起こすといった内容で、安達さんはこれまでの度重なる有里さんの言動に不信感を抱いていたようです。

同誌の取材に『今後、私から連絡を取ることはないと思います』と、"絶縁"まで口にしていました」

母娘のあいだに確執が生まれたのは、今から20年以上前にさかのぼるという。

「かつて安達さんはミュージカルで共演した21歳年上の黒田アーサーさんとの熱愛が報じられたことがあります。交際発覚時、21歳だった安達さんは『年の差は気にしていません』とコメントしていましたが、有里さんは直前まで2人の関係を知らされておらず、報道後、交際に猛反対。

その頃から安達さんは『女優に免許はいらない』という母親の反対を押し切って、運転免許を取得するなど、"親離れ"を始めました」（同前）

2005年9月に安達は「スピードワゴン」の井戸田潤（52）と結婚したが、出産前に井戸田と元カノとの密会が発覚。結局、結婚生活はわずか3年で終止符を打ち、傷心の彼女は幼い長女とともに、母が暮らす実家に身を寄せた。芸能プロ関係者が打ち明ける。

「仕事で忙しい安達さんは、実家に長女を預けていましたが、離婚から数年後には元夫の井戸田さんや、愛知に住む彼の両親に助けてもらっていました。

親子の距離が近くなればなるほど衝突することが増える、そんな関係だったのかもしれません。過去には有里さんではなく、子どもを連れて群馬に住む親戚を頼った時期もありました」

2014年にはカメラマンの桑島智輝氏（46）と再婚した安達。2年後には長男も授かったことで、安達は再び母との距離を縮め、子ども2人の育児を有里さんに頼んでいた。

ところが2023年、親子をめぐる騒動が起きる。安達と桑島氏が離婚すると今度は複数の週刊誌報道をきっかけに、また断絶状態に。2024年1月には『週刊文春』の取材に、安達が親子関係について語っており、「今後、私から連絡をとるこはないと思います」などとしていた。

今回、新恋人が発覚した安達への想いを有里さんに聞くと「大人になってからは、恋愛に関してはもう全然何も…」と、多くを語らなかった。

有里さんは騒動後も、娘・祐実との親子写真を自身のSNSにアップし続けていたが、母娘の雪解けはもう少し先になりそうだ。