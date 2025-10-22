ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 安達祐実に新恋人か…2児の母が手にした「あま〜い」半同棲生活 安達祐実 同棲 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 女優・俳優 NEWSポストセブン 安達祐実に新恋人か…2児の母が手にした「あま〜い」半同棲生活 2025年10月22日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 安達祐実と新恋人のデート現場を、NEWSポストセブンがキャッチした 所属事務所は「プライベートに関することは本人に任せており」と取材に回答 安達は2014年に再婚したが、2023年12月に二度目の離婚を公表した 記事を読む おすすめ記事 44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い “死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分 国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分 「親ナメンナヨ？」木下優樹菜、娘への教育方針明かすも…変わらぬ言葉遣いに「ほんまにキツい」非難殺到 2025年10月21日 17時50分