女優の安達祐実（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。先月23日の投稿で、「イカ焼きを食す」と休日の姿を披露していた安達。この日は約1カ月ぶりの更新で「江戸東京たてもの園」とコメント。園内に展示されている都電とみられる場所での写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「新しい髪型最高にかわいいです」「前髪可愛いまた若返りましたね」「髪型変わって、また可愛いくなってる