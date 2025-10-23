22日、女優・安達祐実（42）の熱愛をNEWSポストセブンが報じた。記事によると、安達の新恋人AさんはNHK局員だといい、「現在は半同棲状態だとか。NHKというと真面目そうなタイプをイメージする人も多いかもしれませんが、Aさんは髪を明るめの色に染め、ファッションも含めて少々ヤンチャそうなスタイルでしたね」（スポーツ紙記者）安達は’05年にスピードワゴンの井戸田潤（52）と結婚。’06年に第1子をもうけるも、’09年に離婚