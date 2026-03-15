俳優の安達祐実さんは3月14日、自身のInstagramを更新。「第42回 浅草芸能大賞」授賞式での姿を披露しました。【写真】安達祐実、新ヘアスタイルを披露！「ま、ま、前髪ができてる！？ かわいい！！」安達さんは「本日、第42回浅草芸能大賞にて奨励賞をいただきました！ 長く俳優やっててよかった〜」とつづり、2枚の写真を投稿。同日、東京・浅草公会堂で行われた「第42回 浅草芸能大賞」の授賞式に出席した際の、ぱっつん前髪の