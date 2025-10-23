10月22日『NEWSポストセブン』が報道したのは“奇跡の40代”こと安達祐実の熱愛だ。気になるお相手はNHKの局員A氏だという。「安達さんは現在44歳。2度の離婚を経て現在は2人の子供を育てるシングルマザーです。ポストセブンによると、現在はA氏と半同棲状態で、毎日NHKまで車で送迎しているとのこと。A氏は茶髪のクリエイターめいた風貌で、制作会社からNHKに入局、現在はプロデューサーを務めているようです」（芸能担当記者）