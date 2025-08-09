俳優の安達祐実さん（43）が2025年8月5日、自身のインスタグラムを更新し、ノースリーブ姿を披露した。「夏の新作これがラスト！」プロデュースするファッションブランド「虜（Torico）」の新作を取り入れたコーデの投稿を続けていた安達さん。この日は「夏の新作これがラスト！」といい、夏らしいノースリーブ姿を投稿。また、「チュールドレス、タンクトップ、フリルのパンツ、ピアス！」とコメントを添えていた。インスタグラム