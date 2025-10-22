¡È¥¿¥Ö¡¼ÀÚ¤ê¹þ¤ß¡É¡Ö¸øÌÀÅÞ¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¡È²á·ã¡É¤ÊÆ°²è¤Ï»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡©Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÄã²¼¡©¥¡¼¥Þ¥ó¤¬²òÀâ
¡¡¾×·â¤Î¼«¸øÏ¢Î©²ò¾Ã¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¥¡¼¥Þ¥ó¡É¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»¯¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ
¡¡60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯¹ñÀ¯À¯ÅÞ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²á·ã¤Ê¥µ¥à¥Í¤¬ÊÂ¤Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎµëÎÁ¤ò»¯¤¹¡×¤ä¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤¬²õÌÇÅª¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«µÔ¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢¡È¥¿¥Ö¡¼¡É¤ËÀÚ¤ê¹þ¤àÆâÍÆ¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯1·î¤Ë³«Àß¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô18Ëü¿Í°Ê¾å¡¢ÁíÆ°²èºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¸øÌÀÅÞ¤Ø¤Î»Ù»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÌò³ä¤äº£¸å¤Î¸øÌÀÅÞ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÃæ±û´´»ö¡¦°Ëº´¿Ê°ì»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¸øÌÀÅÞ¡¢º£¸å¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤Ï¡©
¡¡Æ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Ëº´»á¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¸øÌÀÅÞ¤Ã¤Æ¤É¤ÎµÄ°÷¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¶âÂÀÏº°»¤ß¤¿¤¤¤Çµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¡Ø¸øÌÀÅÞ¤Ã¤Æ¥¿¥Ö¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¸«¤òÄº¤¤¤¿¤¬²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¹¤«¤ì¤¿¤é²¿¤Ç¤âÅú¤¨¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¡¢³§¤¬¥¿¥Ö¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢»Ï¤á¤¿¡×¡Ê°Ëº´¿Ê°ì»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Æ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ê¸øÌÀÅÞ¤ÏÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÆüËÜÂç³Ø ´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¶µ¼ø¡¿Åìµþ²Ê³ØÂçÆÃÇ¤¶µ¼ø¤ÎÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ï¡ØÁªµó¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÇÈæÎã¤Ï¸øÌÀÅÞ¡Ù¤È¤¤¤¦½»¤ßÊ¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î½»¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ãæ±û¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸øÌÀÅÞ¤Ø¤Î¿®Íê¤Î¾Ú¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤¤³¤ì¤«¤éµÄ°÷¤Î¿ô¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡×¡ÊÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·°Ëº´»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎÌò³ä¤òÄêµÁ¤·Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤Ï26Ç¯´Ö¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿Ìò³ä¤Ï¡ØÄ´À°¡Ù¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÌîÅÞ¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ç1¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬°ì¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£À¯ºö¼Â¸½¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÞ¤¬Ä´À°¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¡ÊÄ´À°¤Î¡ËÃÎ¸«¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬¡¢Ä´À°¤ÎÍ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê°Ëº´¿Ê°ì»á¡Ë
²ò»¶ÁíÁªµó¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ò»¶ÁíÁªµó¤Î»þ´ü¤À¡£À¾ÅÄÎ¼²ð»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤¬¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢»²µÄ±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Í½»»¤Ï½°±¡¤ÎÍ¥±Û¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¸åÈ¾¤Ç½ÅÍ×Ë¡°Æ¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤Î¼ºÅÀ¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤³¤«¤ÇÁíÁªµó¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àè±ä¤Ð¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÊÀ¾ÅÄÎ¼²ð»á¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç°Ëº´»á¤Ï¡Ä¡£
¡Ö²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¾ï¤ËºÇÂ®¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®¤Ç¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¡¢°Ý¿·¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀ¯¼£¤¬1ÊâÁ°¤Ë¿Ê¤à¡¢¿·¤·¤¤½÷ÀÁíÍý¤Î²¼¤ÇÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£¤³¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤Ç¤â²ò»¶ÁíÁªµó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê°Ëº´¿Ê°ì»á¡Ë
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë