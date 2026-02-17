「始まりました。階猛直球勝負は延長戦ということで、久々に私の息子にも来てもらいました」2月15日夜、息子で俳優の階晴紀（26）と並び、冒頭のように語りかけてインスタライブを開始したのは、中道改革連合の代表選で小川淳也氏（54）に敗れ、幹事長への起用が報じられた階猛氏（59）。息子と2人で「代表選挙反省会」を行った。「いつも家で息子からいろいろな指摘を受けてるんですけど」という猛氏は「自分がやったことについて