【ワシントン＝淵上隆悠】英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は１９日、トランプ米大統領が１７日にウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談した際、プーチン露大統領が主張するウクライナ東部ドンバス地方の割譲に応じるよう迫ったと報じた。

トランプ氏はゼレンスキー氏を罵倒し続けたともされ、米露首脳会談を前に、戦闘を早期終結させる条件整備を急いでいるとみられる。

報道によると、プーチン氏は１６日のトランプ氏との電話会談で、ドネツク、ルハンスク両州を指すドンバス地方の割譲を改めて要求。見返りとして、南部ザポリージャ、ヘルソン両州のうち、ロシア軍が掌握する一部地域を放棄する考えを示した。

ＦＴは複数の関係者の話として、トランプ氏が１７日にホワイトハウスで行われたゼレンスキー氏との会談で、この条件をのむようゼレンスキー氏に求めたと伝えた。受け入れなければ、プーチン氏がウクライナを「破壊する」と脅した。

会談は「どなり合い」となり、トランプ氏はウクライナ側を「終始ののしっていた」という。ウクライナ側が戦況を説明するために用意した地図も横に押しのけ、「うんざりしている」と述べたとされる。

一方、トランプ氏は１９日、大統領専用機内で記者団に対し、ウクライナ側とドンバス地方の割譲を巡る協議は行っていないと主張。「現状の戦線で（戦いを）止め、殺し合うのをやめるべきだ」と訴えた。

トランプ氏は、和平や停戦に応じないロシアに圧力をかける方針を示唆したが、プーチン氏との電話会談後に消極姿勢に転じた。両氏は今月中にもハンガリーで対面会談する予定だ。