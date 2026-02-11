ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の男子スケルトンに出場しているウクライナ代表のウラジスラフ・ヘラスケビッチが、ロシアのウクライナ侵攻で命を落とした人々の顔をデザインしたヘルメットを用意し練習で着用した。しかし、国際オリンピック委員会（IOC）が競技本番での使用を認めず波紋を広げるなか、ウクライナのゼレンスキー大統領が自身の公式Xに投稿。ヘラスケビッチの行動に感謝の意を示した。英紙「ザ・