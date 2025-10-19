【恋愛】年収800万〜2000万円“高収入”男性の《本命候補》になる女性のファッションは？→2位は「女子アナ系」
恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、高収入の男性を対象とした「生涯のパートナー」に関する調査を実施。その結果を発表しました。
「清潔感がある格好だと育ちが良さそう」
調査は2025年9月、同社サービスを利用している年収800万〜2000万円台の男性を対象に、インターネットリサーチで実施。1613人から有効回答を得ています。なお、回答対象者の「高収入男性」の職業で最も多いのは「経営者」、次いで「IT関連（エンジニア・技術職含む）」「フリーランス」などです。
全回答者に「生涯のパートナーの“本命候補”には、どんなスタイルの女性を理想とするのか」について聞いた結果、1位となったのは「派手じゃないナチュラル系」でした。次いで「上品で清潔感のある女子アナ系」が2位となっています。
コメントでは「清潔感がある格好だと育ちが良さそうに見える。親にも安心して紹介できる」「自分が地味だから、派手な相手だと釣り合わない」「素朴でも、大胆なギャップがあると、さらに魅力的に見える」「派手な格好は、それだけでお金がかかりそうに見えてしまう。賢く生活できそうな女性にひかれます」など、本命候補になり得る女性のファッションに関するリアルな声が寄せられたということです。
調査結果を受けて、同社は「女性のスタイルに対し、単なる好みだけでなく『堅実な金銭感覚』『育ちの良さ（清潔感）』『自分との調和』といった、より現実的で社会的な視点を持って判断しているのが分かります」とコメントを寄せています。
