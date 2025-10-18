¤½¤³¤Ï¡¢»à¤«¤éµ¢´Ô¤Ç¤¤ëÅÚÃÏ¡£¡¡¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¶ØÃÇ¥Û¥é¡¼¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¸ÂÄê¸ø³«¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
70Ç¯Âå¤Î°Û¿§¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È 4K½¤ÉüÈÇ¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ø³«¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥Ô¡¦¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¡ØZEDER/»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¤¬11·î23Æü(Æü)¤è¤ê²ó¿ô¸ÂÄê¤Ç¶ÛµÞ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
1983À½ºî¤Î¡ØZEDER/»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù¤Ï¡¢¡È»à¼Ô¤ÎÉü³è¡É¤ò²Ê³ØÅª¤«¤Ä¿ÀÈëÅª¤ËÃµµá¤·¤¿Ìî¿´ºî¡£¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢À½¥¾¥ó¥Ó¡¦¥Û¥é¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÉÔµ¤Ì£¤ÇÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤À¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ï¡¢¼«Ãø¡Ø¥Ú¥Ã¥È¡¦¥»¥Þ¥¿¥ê¡¼¡Ù¤ÎÃæ¤ÇËÜºî¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ÖSpaghetti NIGHTMARES¡×1996´©¡Ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤«¤éÃæ¸Å¤Î¥¿¥¤¥×¥é¥¤¥¿¡¼¤òÂ£¤é¤ì¤¿¾®Àâ²È¤Î¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ü¥ó¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡È£Ë¥¾¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÎ¿Í¤Î¥±¡¼¥¸¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡È£Ë¥¾¡¼¥ó¡É¤È¤Ï¡¢»à¼Ô¤ÈÀÜ¿¨¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢¥Ñ¥ª¥í¡¦¥¼¥À¡¼¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¿ÍÊª¤¬È¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡½¡½¤½¤³¤Ï»þ´Ö¤âµ¨Àá¤â¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤â»à¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£Ìµ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤æ¤¨¤Ë»à¤«¤é¤Îµ¢´Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡½¡½¡£¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¤Ï¡¢¥ô¥¡¥Á¥«¥ó¤â´ØÍ¿¤¹¤ë£Ë¥¾¡¼¥ó¤È¥¼¥À¡¼¤ò¤á¤°¤ë¹ñºÝÅª¤Ê±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¼ç±é¤Ï¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ê¥¢PART2¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡Ù¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ì¡¦¥é¥ô¥£¥¢¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í½÷Í¥¥¢¥ó¥Ì¡¦¥«¥Î¥ô¥¡¥¹¤¬±é¤¸¤ë¡£À½ºî¡¦µÓËÜ¤Ï¡Ø¾Ð¤àÁë¤Î¤¢¤ë²È¡Ù¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ·ë½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³Ú¤ò¡ØÀ¤³¦»Ä¹óÊª¸ì¡Ù¡Ø¿©¿ÍÂ²¡Ù¤Î¥ê¥º¡¦¥ª¥ë¥È¥é¡¼¥Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØZEDER¡¿»àÎî¤ÎÉü³èº×¡Ù
11·î23Æü(Æü)¤è¤ê¥·¥Í¥Þ¡¼¥È¿·½É¤Û¤«¶ÛµÞ¸ÂÄê¸ø³«
½Ð±é¡§¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ì¡¦¥é¥Ó¥¢¡¢¥¢¥ó¥Ì¡¦¥«¥Î¥ô¥¡¥¹
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥×¥Ô¡¦¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£¡¡
µÓËÜ¡§¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥³¥¹¥¿¥ó¥Ä¥©¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¢¥ô¥¡¥Æ¥£
»£±Æ¡§¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥Ç¥Ã¥ê¡¦¥³¥Ã¥ê
²»³Ú¡§¥ê¥º¡¦¥ª¥ë¥È¥é¡¼¥Ë
Äó¶¡¡§À§¶õ¡¿TC¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
ÇÛµë¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡¡
1983Ç¯¡Ã¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ã¥«¥é¡¼¡Ã¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¦¥â¥Î¥é¥ë¡Ã¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ô¥£¥¹¥¿¡ÃDCP¡Ã¾å±Ç»þ´Ö¡§100Ê¬
