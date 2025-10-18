¾å°Ì2±Ø¤Ï¡Ö²ÈÄÂ4Ëü±ßÂæ¡×¡ª¡¡ÇßÅÄ±Ø¤Þ¤Ç¡ÔÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬¡Õ°ÊÆâ¤Î¡Ö²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø2025¡×¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½
¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖSUUMO¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤¬¡¢´ØÀ¾¥È¥Ã¥×¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ç¤¢¤ëÇßÅÄ±Ø¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÇßÅÄ±Ø¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬°ÊÆâ¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤¬°Â¤¤±Ø¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å°Ì9°Ì¤Î¤¦¤Á4±Ø¤¬¡ÖµþºåËÜÀþ¡×±èÀþ
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë±Ø¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¡ÖSUUMO¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇßÅÄ±Ø¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤Ç30Ê¬°ÊÆâ¤Î±Ø¡Ê·ÇºÜÊª·ï¤¬20·ï°Ê¾å¤¢¤ë±Ø¤Ë¸Â¤ë¡Ë¡£ÂÐ¾ÝÊª·ï¤Ï¡¢±ØÅÌÊâ15Ê¬°ÊÆâ¤ÎÄÂÂßÊª·ï¡Ê10Ê¿ÊÆ°Ê¾å¡Á40Ê¿ÊÆÌ¤Ëþ¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¡¦1K¡¦1DK¡£Äê´ü¼Ú²È¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¥Ç¡¼¥¿Ãê½Ð´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î¤«¤é6·î¤Ç¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÄÂÂßÊª·ï¤Î´ÉÍýÈñ¤ò´Þ¤à·î³ÛÄÂÎÁ¤«¤éÃæ±ûÃÍ¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê3¡Á18Ëü±ß¤ÇÀßÄê¡Ë¡£
¡¡3°Ì¤ÏÆîÀéÎ¤±Ø¡ÊºåµÞÀéÎ¤Àþ¡¦ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¡£²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï5Ëü±ß¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢ºåµÞµþÅÔËÜÀþÄ¾ÄÌ¤ÎºåµÞÀéÎ¤Àþ¤ÇÂçºåÇßÅÄ±Ø¤Þ¤ÇÌó26Ê¬¡¢¤½¤³¤«¤éÅÌÊâ¤ÇÌó8Ê¬¤ÎÇßÅÄ±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦¾è¤ê´¹¤¨0²ó¡¦·×Ìó34Ê¬¤Î¥ë¡¼¥È¤ò»È¤¦¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£±Ø¤Î¼þÊÕ¤ÏÀéÎ¤¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿½»ÂðÃÏ¡£±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö³þÅç¡Ê¤«¤ä¤·¤Þ¡Ë±Ø¡×¡ÊµþºåËÜÀþ¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡Ë¡£²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï4Ëü7000±ß¤Ç¤¹¡£ÄÌ¶Ð½àµÞ¤ÇÍä²°¶¶±Ø¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤«¤éÂçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ë¾è¤ë¤È·×Ìó22Ê¬¤ÇÇßÅÄ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£À¾²þ»¥¸ýÉÕ¶á¤Ë¤Ï¿²²°Àî»Ô±Ø¤ÈÆ±¤¸¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¹â²Í²¼¤Ë¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤äÊÛÅö¡¦ÁíºÚÅ¹¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¹â²Í³¹¤¬¡£±Ø¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤ÉÅì¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä²ÈÅÅ¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é°û¿©Å¹³¹¡¢±Ç²è´Û¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿²²°Àî»Ô±Ø¡×¡ÊµþºåËÜÀþ¡¢ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡Ë¤Ç¡¢²ÈÄÂÁê¾ì¤Ï4Ëü6000±ß¤Ç¤·¤¿¡£ÇßÅÄ±Ø¤Ø¤Ï¡¢µþºåËÜÀþ¤ÎÄÌ¶Ð²÷µÞ¤ÇÍä²°¶¶±Ø¤Ë½Ð¤Æ¤«¤éÂçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤È¡¢·×Ìó25Ê¬¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£Æ±±Ø¤Î¹½Æâ¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¡¢µï¼ò²°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼ÒÀ½¤ÎÊÛÅö¤ä¥Ñ¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿±Ø¥Ê¥«¾¦¶È»ÜÀß¤¬¡£±Ø¹â²Í²¼¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅ¹¤òÊ»Àß¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤â¤¢¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£¿²²°Àî»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ë±Ø¤À¤±¤¢¤ê¡¢±Ø¼þÊÕ¤Î¾¦Å¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥È¥Ã¥×9¤Î¤¦¤Á4±Ø¤¬µþºåËÜÀþ¤Î±èÀþ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£