巨人の阿部慎之助監督（46）が15日、読売新聞東京本社で山口寿一オーナーにシーズン終了を報告した。今季は70勝69敗4分けの3位に沈み、CSファーストステージはDeNAに2連敗で敗退した。阿部監督は「（オーナーが）来年への提案をしてくださった」という。

今季はリーグワーストの78失策だったが、阿部監督はこう言った。

「ここがセ・リーグワーストだとか12球団ワーストだとか、そんな数字ばっかりだった。そこは反省として受け止めてやりますとお伝えした」

先発投手の指標となる6回以上で自責点3以下というクオリティースタート率も、リーグワーストの46.2％。オーナーには先発陣の脆弱さも指摘されたという。

「完投（勝ち）が1しかない。大勢、マルティネスがいるからそうなってしまうのは仕方ないけど、完投能力がある投手が少ないので、そういう指導もしっかりしていきますと言いました」

今オフは主砲・岡本のポスティングを使ったメジャー移籍が濃厚。大黒柱が抜ける穴はとてつもなく大きい。攻守で課題が多すぎて、どこから手をつけたらいいのやら……という状況だ。

「そういう時は補強に頼ろうとするのが巨人の伝統。昨オフ、ソフトバンクからFAで甲斐、前中日の守護神マルティネス、前楽天の田中将と、総額64億円とされる超大型補強を敢行した。全て阿部監督の意向だったが、阪神に15ゲームもの大差をつけられ惨敗。今オフはフロント主導になる見込みです。編成トップの吉村編成本部長は今回こそ結果が欲しい。だから、報じられている前田健の補強に熱心と聞きます。当然、阿部監督の意見は聞くでしょうけど、国内FA権を持つ中日・柳を調査するのもフロント主導です」（巨人OB）

阿部監督にとって3年目の来季は、勝負の契約最終年。2年連続惨敗なら退任の可能性もある中、編成の幹部たちも、無傷では済みそうにない。

今季の結果を受けて二岡ヘッドの退任が決まったが、チーム内では杉内投手チーフコーチの責任を追求する声が噴出。「人任せ」「グチばかりで立て直せない」などと散々な言われようである。いったいどういうことか。その"辛辣な評判"とは。

