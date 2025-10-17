「防犯カメラに映っていましたが…」職場でロッカー荒らしが頻発、犯人不明のまま退職者が相次ぐ

職場で窃盗が多発したら、誰のことも信用できなくなってしまうだろう。投稿を寄せた首都圏に住む60代男性（サービス・販売・外食／正社員／年収550万円）は、現在の職場で「ロッカー荒らしが頻発」していることを明かした。

「施錠してあっても何らかの方法で鍵を開けて物色され、靴や現金（釣り銭）を盗られる事案が多数あります」

帰宅時、私物を入れたロッカーを「施錠しないのは本人の責任ですが」としているが、鍵をかけたとしても油断できないのが現状のようだ。（文：長田コウ）

事件後、すぐに退職する者が数人いたが……

最近では、「フルフェイスのヘルメット」が盗られる事件が4、5件あったそう。警察に届けて、もちろん防犯カメラも確認した。しかし……

「盗み取る様子が防犯カメラに映っていましたが、その本人がフルフェイスのヘルメット被っていたため、人物の特定は難しく、所轄の警察署もお手上げ状態」

防犯カメラで撮られていることを分かった上での、大胆な犯行だ。男性によると、事件後に退職した従業員がいたようで、こう書いている。

「犯行のあと、すぐに退職した者が複数人いましたが、その者を疑うには警察も慎重な姿勢です」

状況証拠だけでは、退職者を犯人と断定することはできない。警察が慎重になるのも当然だ。

社内で起きる窃盗は、金銭的な被害だけでなく職場の人間関係も壊しかねない。会社もなんらかの対策が求められるが、個人としては貴重品は職場に持ち込まない、常に身に着けておくなどの自衛策も必要になってくるだろう。

