『Ring of Elysium』や『Moonlight Blade』で知られるTencent Games傘下のGrey State Studioが、PC向け新作戦術RPGシューター『Rules of Engagement: The Grey State』を発表した。本作は2026年のリリースを予定し、公式トレーラーが世界初公開されている。

Rules of Engagement: The Grey State - Official Reveal Trailer：

https://www.youtube.com/watch?v=5Wow0CtP7ng



本作ではタクティカルシューターの戦略性とRPGの育成要素に、超自然ホラーを融合させたプレイ体験が楽しめる。プレイヤーはエリート傭兵ストライダーとして、遠隔操作のバイオシェルを用い、怪異や異形のアーティファクトが眠る異次元空間「The Grey State」へと潜入していく。

古典的モンスターや都市伝説、ネット発の怪異が混在し、すべてのホラーが交差する世界で、英雄譚ではない、生き残りと企業の利益をかけた過酷なミッションが展開される。

ゲームは全プレイヤーが最低限の装備で戦場に降下するドロップイン・サバイバル形式。限られた時間内で武器を奪い、異形のクリーチャーを狩り、強力な装備を獲得するPvEvPサイクルが特徴だ。

RPGとシューターの融合で、エイムよりも知略が物を言う戦いが展開。一瞬の判断が勝敗を分け、カウントダウン時には脱出ポイントで安全に利益を得るか、異星のアーティファクトを狙ったヘリ奪取戦に挑むかの選択を迫られる。

アルファテストでは4種類のクラスが登場し、各々に巨大なスキルツリーと独自の戦術スタイルが備わっている。盾とハンマーで敵陣を切り開くタンク「Sledge」、炎と毒ガスを操る「Pyro」、影から一撃を放つ暗殺者「Phantom」、そして第四のクラスが後日公開される。

開発チームは次のようにコメントしている。

私たちのモットーは“Chart the Uncharted（未知を切り拓け）”--常に未踏の領域を探り、ジャンルの限界を押し広げることです。『Rules of Engagement』では、これまでのシューターの常識にとらわれず、戦略性と緊張感を併せ持つ新しいゲーム体験を追求しています。

本作は基本プレイ無料。外見カスタマイズは有料となる。リリース後も定期的なコンテンツのアップデートを実施予定だ。

作品概要

タイトル：Rules of Engagement: The Grey State

対応プラットフォーム：PC

ジャンル：戦術RPGシューター（Free to Play）

発売予定：2026年

プレイ人数：1〜3人（ソロ／チームプレイ対応）

『灰域の狩人』公式サイト-PvEvPお宝奪い合いシューター新作：

https://rulesofengagement.com/

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)