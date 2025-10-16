公務に臨まれるたびに、そのファッションが注目を集める秋篠宮家の次女・佳子さま。お召しになったドレスやアクセサリーなどはメーカーに注文が殺到し、たちまち売り切れが続出する"佳子さま売れ"も頻繁に起きている。

【写真】佳子さまがお召しになった“クッキリ服”（全身）。他、華やかなワンピース姿でのご公務を写真で振り返り

注目されるなかで、"心配の声"があがることも。10月8日、滋賀県彦根市で行われていた「第79回国民スポーツ大会」の総合閉会式に出席された際、佳子様はロイヤルブルーのドレスを着用。ウエスト部分は斜めに折り重なるようなプリーツがデザインされた気品ある1着だったが、当日撮影された写真についてSNSを中心に「ボディラインを拾いすぎているように見える」との指摘が相次いだ。皇室ジャーナリストが解説する。

「〈生地が薄すぎるのでは〉〈なんでこの服にしたの？〉との声もあがっていた今回のドレス。原因は、ドレスの立体感をクッキリさせるための『ダーツ』と呼ばれる縫い線の部分にクセがついていたためと思われます。

こちらのドレスは世界的セレブも認める由緒ある国産ブランド『TADASHI SHOJI』のものと見られています。9月6日の秋篠宮家・悠仁さまの成年式後に行われた夕食会でもお召しになっていましたね」（皇室ジャーナリスト）

海外からの注目集まる

今回のドレスはSNSを中心に海外でも注目が集まっており、様々な意見が寄せられている。

「中国で流行するSNSのREDでは〈日本の皇族の服は保守的と知られる〉と紹介されたほか、〈ダーツが気になるのは日本人特有の感覚だ。私にはよく分からない…〉〈彼女が可哀想だ。スタイリストはいないのか？〉といったさまざまな声があがっています。

一方、ヨーロッパの皇族を中心にまとめた海外のウェブサイト『New My Royals』でも取り上げられましたが、こちらでは〈完璧に作られた傑作デザイン〉〈王女に相応しいドレスだ！〉との声もあがっています」（同前）

皇室ファッションは、海外においても注目の的だ。

「特に"ファッションリーダー"として、国民から注目を集めているのが、イギリスのキャサリン皇太子妃です。キャサリン妃のお召し物はその愛称から"ケイト効果"と呼ばれて飛ぶように売れ、年間1480億円以上の経済効果があるとも言われています。日本でよく耳にする"佳子さま売れ"のような現象ですね。

もちろんキャサリン妃のファッションに対しても、現地ではさまざまな意見があがります。否定的な意見の多くは『イメージに沿った服を着てほしい』というもの。キャサリン妃は純白のドレスや、クリスタルやお花のモチーフが全体に散りばめられたドレスなどをよくお召しになり、その姿は"ディズニープリンセス"に喩えられることもある。

そのため、逆にカジュアルな格好をしていると、皇族としての品格を保ってほしいとの意見があがります」（同前）

佳子さまのドレスについての心配もいわば"皇族としての品格"を望む声だろう。

「ただし、こうしたエレガントなデザインは、キャサリン妃のような海外の皇族がお召しになるものでもあるので、ヨーロッパでは好意的に捉えられたのでしょう。国も違えば、皇室ファッションへの反応も変わってくるということですね」（同前）

今後の佳子さまのファッションにも注目したい。