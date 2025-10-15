Samsung¤¬10·î22Æü12»þ¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡¢¤Ä¤¤¤ËXR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤«
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î2025Ç¯10·î22Æü(¿å)12»þ¤«¤é¡¢Samsung Galaxy Event¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖProject Moohan¡×¤Ç¤¹¡£
Samsung Galaxy Event: Worlds Wide Open - A New Era of Multimodal AI
https://news.samsung.com/us/samsung-galaxy-event-worlds-wide-open-new-era-of-multimodal-ai/
Project Moohan¤Ï¡¢Samsung¤¬³«È¯¤¹¤ëXR(¥¯¥í¥¹¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£)ÂÐ±þ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤½¤Î»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ÜºÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
First ever live demo of Samsung¡Çs mixed reality headset running Android XR!
Gemini AI built right in, the Google apps you know and love with a very intuitive UX.
Also cool to see Google maps immersive view playing a key role which I cofounded & led product for while at Google! pic.twitter.com/kUHclfxGge— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) December 12, 2024
Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢Google¤ÈSamsung¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿XR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¸þ¤±OS¡ÖAndroid XR¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ûÂ¸¤ÎAndroid¥¢¥×¥ê¤òXR¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤ÎOS¤Ï¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤Ç´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ëµ¿»÷Åª¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎGemini¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Project Moohan¤Ï¡¢¤³¤ÎAndroid XR¤ò½é¤á¤ÆÅëºÜ¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Samsung¤Ïº£²ó¤ÎSamsung Galaxy Event³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Î¼¡¸µ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£XR¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇProject Moohan¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Project Moohan¤Î½é´ü¤Î¥ì¥Ó¥å¥ï¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Ã¼Ëö¤ÏSnapdragon XR2+ Gen 2¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥ì¥ó¥º¤È¼«Æ°IPDÄ´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»ëÌî³Ñ¤ÏMeta Quest 3¤äApple Vision Pro¤è¤ê¤â¤ä¤ä¶¹¤¤¤â¤Î¤Î¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼¥«¥á¥é¤Î²è¼Á¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÏÓ¤ÎÄ¹¤µÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤Ç¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖVision Pro¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤â¤Î¤Î Project Moohan¤ÎÊý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë·ÚÎÌ¡¢¤¿¤À¤·¹âµé´¶¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢»îÃå»þ¤Ï¥Ï¥ó¥É¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤·¤«ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤ÎAndroid XRÂÐ±þ¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖProject Moohan¡×¤òSamsung¤¬2025Ç¯¤ËÈ¯Çä - GIGAZINE