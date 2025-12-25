Snapdragon
『Snapdragon』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月30日
2026年7月24日
2026年7月23日
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SamsungがGalaxy Z Fold8 Ultra・Fold8・Flip8を発表、8月7日に発売
新素材「Flex Titanium」で薄型化と高耐久性を両立させているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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サムスンの折りたたみ新モデル3機種が国内発売、8月7日から販売開始
Fold8 Ultraはバッテリー増量・薄型化を両立し、価格は約30万円前後となる
GetNavi web
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SamsungがAndroid XR搭載のAIスマートグラスを発表、Geminiが音声で支援
Android XRとGeminiを搭載し音声で翻訳や経路案内などに対応する
GIGAZINE（ギガジン）
2026年7月10日
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トランプモバイルのスマホT1、実機テストでPixel 10aとの性能差が明らかに
Pixel 10aと比較するとCPU・GPU性能や画面輝度で大きく下回る結果となっている
GIGAZINE（ギガジン）