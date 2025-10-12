タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。育児の進化に戸惑っていることを明かした。

8月に第5子次女の夢空（ゆめあ）さんを出産した辻。辻の母が次女の手足が冷たかったため、足を巻いてあげたというが、「足と手で温度調節してるから」と病院の先生から指摘を受けたといい、「靴下は履かせなくても大丈夫です」と言われたことを明かした。

「やり方が違いすぎて」と育児の変化に言及。「お風呂あがりのクリームとか、ギットギトのベッタベタに今塗るじゃん。昔はさ、めっちゃパフパフされてさ、真っ白にさ」と違いを語り、「今は毛穴を詰まらせちゃうんですって言われてさ。私たち毛穴詰まってる状態で育っちゃってるじゃんって思って」と苦笑いするしかなかった。

「マジで時代とともに進化しすぎてて、ババの時代から私たちの時代が全然違いすぎて、（第4子の）幸空（こあ）の時とゆめの時でも違うから」と困惑。

「予防接種も話聞いたけど、5種混合。5種だよ。1回3種だったじゃん。4種になって、5種になって」と予防接種も変わっていたという。その後はツベルクリンやハンコ注射（BCGワクチン）、K2シロップの話題で盛り上がり、「ネギを首に巻かれてた時代とか梅干をこめかみに貼られてた時代とか何だったのって思う」と笑いながら振り返った。