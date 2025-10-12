CHiCO with HoneyWorksらが初登場！歌詞注目度ランキングはJO1の「Handz In My Pocket」が2週連続首位

歌詞検索サービス「歌ネット」が、10月9日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、JO1の「Handz In My Pocket」が輝いた。2025年10月22日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。2週連続での首位記録となる。外側からは見えない“ポケット”という内に秘めた自信やポテンシャルをテーマに、次のステージへ進むための武器まで隠されているという意味が込められている。MVは、ポケットに秘められたJO1のポテンシャルをX線検査で見つけだし、その潜在能力が解放されたときの爆発的なエネルギーを表現した映像作品となっている。

2位には、中島健人の「IDOLIC」がランクイン。2025年10月29日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。作詞は本人が担当。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、アイドル以上の存在へ進化していくという決意表明。そしてファンタジーの世界を超えてリスナーに毒々しいまでの中島の魅力に囚われてほしいという思いが込められている。MVではグループ時代から中島が大切にしていたワード“Sexy”にアップデートをかけているさまを、艶のあるダンスパフォーマンスで表現している。

3位と4位には、FRUITS ZIPPERの「はちゃめちゃわちゃライフ！」と「JAM」がそれぞれランクイン。いずれも2025年10月15日にリリースされるニューシングル収録曲だ。「JAM」は、ヤマモトショウが作詞作曲を手がけ、昨年発売された楽曲「フルーツバスケット」続編として制作された。「はちゃめちゃわちゃライフ！」は、TVアニメ『クレヨンしんちゃん』新主題歌。玉屋2060%(Wienners)が作詞作曲を手がけた。なお、『クレヨンしんちゃん』の主題歌が変わるのは、2020年以来5年ぶりとなる。

6位には、CHiCO with HoneyWorksの「戦場の華」が初登場。2025年10月29日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』オープニングテーマ曲だ。CHiCO with HoneyWorksは同曲について、「真っ直ぐな芯の強さを持つ、熱いロックな曲です。美しく咲き誇るスカーレットを心に宿して歌いました。」とコメントしている。

7位には、原因は自分にある。の「パラノイドランデブー」が初登場。2025年10月15日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。彼らは、次世代を担う7人組ダンスヴォーカルグループ。「パラノイドランデブー」は、川谷絵音が楽曲提供。キャッチーな旋律と独自の言葉選びが、唯一無二の世界観をさらに彩っている。また、パフォーマンスビデオは照明が駆使され、洗練されたフォーメーションダンスが際立つ映像に仕上がっている。

1位 Handz In My Pocket／JO12位 IDOLIC／中島健人3位 はちゃめちゃわちゃライフ！／FRUITS ZIPPER4位 JAM／FRUITS ZIPPER5位 HERO／平野莉玖6位 戦場の華／CHiCO with HoneyWorks7位 パラノイドランデブー／原因は自分にある。8位 おったまげったん／ROF-MAO9位 Frontier／風男塾10位 地元／THE FRANK VOX