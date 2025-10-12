Lostprophets¤Î¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¤¬48ºÐ¤Ç»àµî¡¡»ùÆ¸ÀÈÈºá¤ÇÉþÌòÃæ¡¢Â¾¤Î¼õ·º¼Ô¤«¤é½±·â¤µ¤ì¤ë
¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¡ÊLostprophets¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡ÊIan Watkins¡Ë¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î11Æü¤Ë·ºÌ³½êÆâ¤Ç½±·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£µýÇ¯48ºÐ¡£¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤äÆý»ù¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤Î¶§°¤ÊÀÅªÈÈºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼½£¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É·ºÌ³½ê¡ÊHMP Wakefield¡Ë¤Ç29Ç¯¤Î·º¤ËÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥è¡¼¥¯¥·¥ã¡¼·Ù»¡¤Ï¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»¦¿Í¡¦½ÅÂç»ö·ïÁÜººÈÉ¤Î·º»ö¤¬ÁÜºº¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£·ºÌ³´±¤¬ÅÚÍËÄ«¤Ë¼õ·º¼Ô¤Ø¤ÎË½¹Ô¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¸½¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½±·â¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Sky News¤ÏÈà¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢The Sun¤Ï¡¢Ä«¤ËË¼¤Î¸°¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¹¢¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢2023Ç¯8·î¤Ë3¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤«¤é½±·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£HMP¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âºÇ¤â°Ì¾¹â¤¤·ºÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ä¶¯´¯ÈÈ¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Ê¤É¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2013Ç¯12·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÖ¤óË·¤ò¶¯´¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¶²¤ë¤Ù¤ÀÅªÈÈºá¤òÇ§¤á¡¢¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£È½»ö¤Ï¡Ö¥ï¥È¥¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¾õ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÄÍî¤Î¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÊºÛÈ½Ãæ¡¢Èà¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î°Å¹æ²½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖI FUK KIDZ¡Ê²¶¤Ï»Ò¤É¤â¤È¥ä¤ë¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2012Ç¯9·î¡¢·Ù»¡¤¬ÌôÊªÁÜº÷Îá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¡¢Èà¤Î¼«Âð¡Ê¥Ý¥ó¥Æ¥£¥×¥ê¥º¡Ë¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢µÏ¿ÇÞÂÎ¤ò²¡¼ý¤·¤¿ºÝ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½êÆâ¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë10¥«·î¤Î·º¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤ÏÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¶¯Í×¤µ¤ì¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¿ÍÊªÌ¾¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»¦¿ÍÈÈ¡¢ÂçÎÌ»¦¿ÍÈÈ¡¢¶¯´¯ÈÈ¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¨¡¨¡ºÇ°¤ÎÃæ¤ÎºÇ°¤ÈÆ±Ë¼¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2000Ç¯¤Ë¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖLast Train Home¡×¤ä¡ÖRooftops¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢Á´À¤³¦¤Ç340ËüËç°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWeapons¡Ù¤Ï¡¢Èà¤ÎÂáÊá¤Î2¥«·îÁ°¡¢2012Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡¢ÂáÊá»þ¤Î¼Ì¿¿
From Rolling Stone US.
½±·â¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Sky News¤ÏÈà¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢The Sun¤Ï¡¢Ä«¤ËË¼¤Î¸°¤¬³«¤±¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¹¢¤òÀÚ¤é¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢2023Ç¯8·î¤Ë3¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤«¤é½±·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ó¤Ë½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£HMP¥¦¥§¥¤¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âºÇ¤â°Ì¾¹â¤¤·ºÌ³½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¤ä¶¯´¯ÈÈ¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¤Ê¤É¤¬¼ý´Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2013Ç¯12·î¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÖ¤óË·¤ò¶¯´¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºá¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¶²¤ë¤Ù¤ÀÅªÈÈºá¤òÇ§¤á¡¢¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£È½»ö¤Ï¡Ö¥ï¥È¥¥ó¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¾õ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÄÍî¤Î¿·¤¿¤Ê¿¼¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡ÊºÛÈ½Ãæ¡¢Èà¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î°Å¹æ²½¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬¡ÖI FUK KIDZ¡Ê²¶¤Ï»Ò¤É¤â¤È¥ä¤ë¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2012Ç¯9·î¡¢·Ù»¡¤¬ÌôÊªÁÜº÷Îá¾õ¤ò¼¹¹Ô¤·¡¢Èà¤Î¼«Âð¡Ê¥Ý¥ó¥Æ¥£¥×¥ê¥º¡Ë¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢µÏ¿ÇÞÂÎ¤ò²¡¼ý¤·¤¿ºÝ¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ºÌ³½êÆâ¤Ç·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë10¥«·î¤Î·º¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤ÏÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¶¯Í×¤µ¤ì¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¶²ÉÝ¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¿ÍÊªÌ¾¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»¦¿ÍÈÈ¡¢ÂçÎÌ»¦¿ÍÈÈ¡¢¶¯´¯ÈÈ¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¡¢Ï¢Â³»¦¿ÍÈÈ¨¡¨¡ºÇ°¤ÎÃæ¤ÎºÇ°¤ÈÆ±Ë¼¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ï¥È¥¥ó¥¹¤Ï2000Ç¯¤Ë¥í¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥Ä¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º½Ð¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡ÖLast Train Home¡×¤ä¡ÖRooftops¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢Á´À¤³¦¤Ç340ËüËç°Ê¾å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWeapons¡Ù¤Ï¡¢Èà¤ÎÂáÊá¤Î2¥«·îÁ°¡¢2012Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¥¤¥¢¥ó¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹¡¢ÂáÊá»þ¤Î¼Ì¿¿
From Rolling Stone US.