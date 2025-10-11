NPB公式アプリがリリース

プロ野球は11日、セ・パ両リーグでクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージが開幕した。前日10日にはNPB（日本野球機構）エンタープライズが新たなプロ野球速報アプリ「NPB＋（プラス）」を期間限定のテスト配信。CSでさっそく活用され、ネット上の野球ファンの間で話題になっている。

ホークアイのトラッキングデータを活用した一球速報やリプレイ映像などの機能が搭載されたこのアプリ。さらに、投手の球速はもちろん、回転数や横・縦変化、打球速度のデータなども確認できる。

さっそくCSを見ながら活用するファンから驚きの声が続出した。

「テレビ放送無い時はNPBアプリで十分そう」

「試合中の守備シフトまでリアルタイムで出してくれるのか」

「試してみたけど確かにこれはすごいな」

「本当に無料でいいんですか！？」

「テレビ並みに早いわ」

「1球ごとの回転数や野手や打球の動きまで可視化されててすげぇ…」

「NPB＋」は株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社共同事業として開発・提供された。10日からSMBC日本シリーズ終了までテスト配信が予定されている。



（THE ANSWER編集部）