アメリカの保守党議員が「ポルノ全面禁止」法案を提出！　その理由と「日本人へのメッセージ」とは？

アメリカ・ミシガン州で提案された法案「公衆道徳腐敗防止法」は、ネット上のポルノを全面的に禁止するという。違反者には最高懲役20年の重罰が科される。前編に続き、「神に選ばれた」と公言する、提案者の共和党議員ジョシュ・シュライバー氏に話を聞いてみた。

法案提出の理由

陰謀論にどっぷり浸かった、エロを憎む白人議員。どんなヤバい人物か……KKKみたいなのが出てくるのかと思いつつ、おそるおそる取材を申し込んだら、めちゃくちゃ丁寧だったので驚いた。

シュライバー議員は、柔らかい物腰で法案提出の理由を語った。

「この法案は、インターネットがポルノを広く行き渡らせ、20年前には想像もできなかった規模で子どもや若者がアクセスできるようになったという懸念から生まれました」

事前情報から想像していた威圧的な雰囲気はない。むしろ、自閉症の子どもたちを支援していた元幼稚園教師らしい、穏やかで真摯な語り口だった。

「ミシガン州では、若者がより幼い年齢でハードコアなコンテンツに晒される確率が高まっています。コミュニティからは、家庭生活へのポルノの浸透、性暴力の増加、過激な内容に違和感を感じなくなってしまうことについて懸念の声が上がっています」

議員は言葉を選びながら、丁寧に説明を続ける。

「公共政策には、脆弱な市民、特に子どもを、人間の弱さを搾取して利益を得る産業から守る義務がある。それが私の信念です」

子どもを守る。この錦の御旗を掲げられると、反論は難しい。だが、ここで素朴な疑問が湧く。子どもを守るなら、年齢確認を徹底すればいいのでは？ なぜ大人も含めた全面禁止にするのだろうか。筆者の質問に、議員は即座に答えた。

「ポルノは単独の出来事ではなく、性的搾取と密接に関連していることを示す証拠が増えています。司法の場では、ポルノ制作と人身売買事件の関連が指摘されています。性的搾取の被害者たちは、グルーミング（性的な目的での子供への接触）や搾取、虐待を当たり前のものとして受け止めさせるため、ポルノがどう使われたかを語っています」

議員の口調は穏やかだが、主張は明確だ。

「これまでの研究では、重度のポルノ使用と、強迫的行動、相手をモノ扱いすること、不健全な性意識、安定した家族の絆を形成することの困難などの否定的結果との相関関係が明らかになっています。この意味で、ポルノは性的搾取を求める欲求を生み出す要因として機能し、同時に社会構造を弱める文化的力として働いているのです」

要するに「ポルノを見ると人間関係が壊れ、家族も作れなくなり、社会全体が崩壊する」という主張だ。年齢確認で子どもだけを守るのでは不十分。大人も含めて全面的に禁止しなければ、アメリカ社会そのものが腐敗していくというわけだ。

日本人へのメッセージ

その後も自身の信仰との関連などを、物腰柔らかく話してくれた議員は、ついには我々日本人を励まし始めた。

「日本の皆さんにお伝えしたいのは、あなた方も我々と同じく、自由と責任のバランスという課題に直面しているのです。各国はそれぞれの方法を見つけるでしょうが、原則は同じ。人間関係の尊厳と子どもの純真さを守るための闘いは重要なものです。

我々は日本という国を非常に尊敬しています。一つの強い民族から、もう一つの強い民族へ伝えたい。近代性の嵐は、我々がともに乗り越えられるものだと」

要するに「お前らも一緒にエロ規制しろ」ということなのだろう。しかし単に規制しろというのではなく、白人国家アメリカと日本を「強い民族」同士として並べ、移民や多様性の波に対抗する保守的価値観での連帯を呼びかけているのが独特だ。

法案成立の可能性は？

そもそも、アメリカ各地でSNSやメディアを規制する法案の成立が増えているとはいえ、ここまでぶっ飛んだ法案が成立する可能性はあるのか。アメリカの表現の自由をめぐる状況に詳しい翻訳家の兼光ダニエル真氏はこう語る。

「現在のミシガン州知事は民主党です。知事が拒否権を行使するまでもなく、上院で否決されるでしょう。仮に可決したとしても、最高裁で違憲判断が出るのは確実です。

おそらく連邦裁判所で争われる前に、州裁判所で違憲判断が下るはずです。これは単なるアジテーションです。民主党もそうですが、共和党が自分の支持者しか見ていないことがよく分かる典型例ですね」

こうした見方について、シュライバー議員自身は承知の上なのだろうか。本人はこう語っている。

「すぐには成立しなくても、我々がそれを議論しているという事実が重要です」

過激な法案をぶち上げることで、「ポルノには規制が必要」という空気を社会に根付かせる。なんだか炎上方法のようにも感じてしまうが、ともかくトランプ時代のアメリカ政治は、そうやって回っている。

