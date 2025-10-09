霞が語る「50年の歴史に時が止まった」中野サンプラザ再開発白紙化の現実
YouTuber・霞さんが、『【再開発白紙】異例の事態で再開発計画が白紙となり東京のド真ん中に放置されている「中野サンプラザ」の現在に向き合う』と題した動画を公開。東京・中野のランドマークとして知られ、50年にわたって多くの人々に愛されてきた中野サンプラザと、その再開発をめぐる複雑な現状に迫った。
動画冒頭で霞さんは「数多くのアーティストが夢をかなえ、無数の感動と歴史を生み出してきた東京・中野のシンボル」とサンプラザの歴史的意義を語る。現在は惜しまれつつ閉館となったまま、解体も進まず、3500億円規模の再開発計画が白紙化、さらには所有権まで区に移転するという異例の事態に。「なぜこのような複雑な展開に至ってしまったのか、歴史的転換点の瞬間を実際に歩いて確かめてきました」と、現地から報告している。
霞さんは実際に中野駅から周辺を歩き、「昭和の面影を残しながら現代的な利便性を備えた駅」「サンモール商店街では新旧入り交じる不思議な感覚」「駅北口を出て巨大な三角屋根のサンプラザが静かに佇む」と、その街の空気を独自の視点で描写。再開発が進行する周辺エリアとの対比として「中野サンプラザだけが時を止めたように静かに佇んでいます。この対比はまさに今だけの貴重な風景かもしれません」と語る。
中野サンプラザは高度経済成長期の象徴的存在で、「1973年に開業し、数え切れないほどのアーティストがステージに立った音楽の聖地」と説明。しかし老朽化や耐震性、運営コスト増などで2023年に閉館。当初進められていた高さ約262メートル級の超高層複合ビルへの大規模再開発計画も、資材費や人件費高騰で「ついに採算確保が困難という厳しい現実に直面しました」と明かされる。
霞さんは、「駅前には工事の音と人々の往来が絶えず新しい建物が次々と立ち上がる活気ある光景が広がっています。その一方で中野サンプラザは静けさに包まれ次の姿はまだ見えていません」と語り、「長く愛されてきた音楽の聖地は今は街の記憶と人々の思い出を静かに守り続けているような印象でした」と述懐。建物の存在が「過去と未来が入り混じる独特の表情」を街にもたらしていることを強調した。
動画の締めくくりでは、「立ち止まったままのようでいて確かに未来へと繋がっている。そんな微妙な立ち位置にある建物を見つめながら、歴史の重さとこれから歩む道のりの不透明さを同時に感じました。次に訪れる時、この街がどんな姿を見せてくれるのか、今しか見られない中野の表情をぜひ皆さん自身の目で確かめに訪れてみてください」と視聴者に静かに呼びかけた。
