日本一を目指す戦いがクライマックスシリーズ（CS）で幕を開ける。今季のセ・リーグは阪神が歴史的な独走Vを達成。CSの開催意義を疑問視する声まで出ていたが、11日の開幕に先立って2位でCSに進出したDeNAの三浦大輔監督（51）が今季限りの退任を発表し、大きな波紋を広げている。

3年ぶりの2位に食い込み、2年連続の"下剋上日本一"への戦いが控えるなか、関係者に衝撃が走った。三浦監督が今季限りの退任を申し出て、球団も了承したのである。

「今季は球団史上初となる4年連続の70勝到達で、三浦監督のもとで4年連続Aクラス入りとなった。2024年は3位から下克上で26年ぶりの日本一に輝き、今年も2位でCSファーストステージの本拠地開催を決めていただけに、驚きをもって受け止められた」（スポーツ紙デスク）

就任5年目の三浦監督は、リーグ優勝を果たせなければ責任を取ると周囲に漏らしていたといい、「阪神に独走Vを許したケジメもあるのだろう」（同前）と見られている。この決断は"CSに残ったくらいじゃ続投の理由にはならない"という意思表明のようなもの。そうした厳しい合格ラインの設定は、DeNA以外の球団にも波及することになるという――。

貯金1でのCS出場

辛口評論で知られる江本孟紀氏が言う。

「このタイミングで監督が辞めると言うと、チームの戦いは難しくなる。一緒に辞めなくてはならないコーチもいますから、ベンチの空気にも影響する。2003年に阪神の星野仙一監督が日本シリーズ前に退任を発表した時も、日本一になれなかった。

ただ、三浦のこの辞め方には当然ながらよそ（他球団）も影響を受けるでしょうね。2位の監督に辞められたら当然、"3位でCSに出る球団の監督はどうしたらいいんですか？"という話になる。CSがあることで曖昧になっていた監督の評価基準が、大きく変わるきっかけになるかもしれません」

3位でCSに出る球団の監督――まさしく巨人の阿部慎之助監督（46）である。レギュラーシーズンは最後の消化試合を連勝してなんとか貯金1に到達するという結果に終わった。優勝した阪神とは実に15ゲーム差がついた。

今季の阿部監督は3年契約の2年目で、9月の12球団オーナー会議出席後に巨人の山口寿一オーナーが来季の続投を明言している。ある巨人OBは「1年目はリーグ制覇したし、基本的には続投は動かない」としながら、少しずつ風向きが変わっているとも指摘した。

「オーナー会議の時点では2位が見えていたチームが、DeNAに後れを取ってCSファーストステージのホーム開催権を得られなかったうえに、三浦監督のあまりに潔い決断が球団運営のあり方に一石を投じた。オーナーだったナベツネさん（渡邉恒雄氏）が存命だったら、間違いなく嫌みのひとつでも言って、フロントが忖度して監督の進退問題にまで発展していますよ」（巨人OB）

何より、今季のV逸は他の年とは違った意味を持つ。長嶋茂雄・終身名誉監督が6月に亡くなり、日本一奪回が必達目標のなかでの惨敗だ。愛弟子の松井秀喜氏が弔問後に「長嶋監督と生前、約束したこともあります」と明かし、"松井監督"の誕生が近いとも囁かれる。

「実際のところ、阿部続投を明言した山口オーナーはスター監督より理論派監督を好むと聞きます。その意味では阿部監督も、ファンが期待するゴジラの監督就任説もちょっと違う。

オーナーがとりわけ高く評価しているのは桑田（真澄）二軍監督だと見るOBは少なくない。つまり、コーチ経験のないゴジラをいきなり登用するという劇薬を使わなくても、チーム内に次の候補はいる。三浦監督が潔く責任を取ったDeNAにCSで大敗するようなことになれば、阿部監督はさらに追い込まれることになります」（前出・巨人OB）

負けてもいいが…

風雲急を告げるなか、現役時代は巨人の名ショートとして知られた球界の御意見番である広岡達朗氏はこう喝破する。

「5年かけてリーグ優勝できなかったから身を引くという決断をした三浦は偉い。辞めて海外の野球や弱いチームで勉強するなら、球団はまたチャンスをやればいい。

問題は、阿部が今回のことをどう受け止めているか。3年契約で監督を引き受けたら、何年目に何をやるか考えなくてはいけない。二軍に毛が生えたようなピッチャーで野球をやっている今の巨人は負けていい。勝ったら野球界がダメになりますから。負けていいが、先を見据えてどの順序で何を強化するか考え、実践しないといけない。この2年で阿部がそうしたことがわかるくらい勉強していると信じたいが、恐らく三浦が辞めた意味すらわかっていないんじゃないか」

11日からの横浜スタジアムの戦いはどのような結果となり、その後に何が起きるのか。王者・阪神の相手を決める"前座"だったはずのCSファーストステージがにわかに重大な意味を帯びてきた。

※週刊ポスト2025年10月17・24日号